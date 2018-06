Islamabad (AFP) Das pakistanische Militär hat Indien vorgeworfen, im Kaschmir-Konflikt sieben pakistanische Soldaten getötet zu haben. Der Vorfall habe sich in der Nacht im Sektor Bhimber an der umstrittenen Grenzlinie ereignet, teilte das Militär am Montag in Islamabad mit. Es habe vorab keine "Provokationen" von pakistanischer Seite gegeben.

