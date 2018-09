Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin und der designierte US-Präsident Donald Trump haben sich nach Angaben des Kreml in einem Telefongespräch auf eine Zusammenarbeit und die "Normalisierung" der Beziehungen zwischen Russland und den USA verständigt. Putin haben Trump erneut zu seinem Wahlsieg gratuliert, teilte der Kreml am Montag mit. Putin habe seine Bereitschaft erklärt, mit der "neuen Administration einen Dialog auf Augenhöhe anzuknüpfen, nach den Grundsätzen gegenseitigen Respekts und ohne Einmischung des einen in die inneren Angelegenheiten des anderen".

