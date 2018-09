Brüssel (AFP) Die EU setzt trotz des massiven Vorgehens gegen Regierungsgegner in der Türkei vorerst weiter auf Dialog mit Ankara. "Die Kanäle sind auf allen Ebenen offen", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montagabend nach Beratungen der europäischen Außenminister in Brüssel. Die EU-Regierungen hatten sich zuletzt uneins im weiteren Umgang mit dem Land gezeigt. Während etwa Luxemburg Wirtschaftssanktionen ins Gespräch brachte, fordert Österreich einen Stopp der Verhandlungen über einen EU-Beitritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.