Kairo (AFP) Das ägyptische Kassationsgericht hat die gegen den früheren Präsidenten Mohammed Mursi verhängte Todesstrafe aufgehoben. Nach Angaben der Justiz ordnete das Gericht am Dienstag einen neuen Prozess an. Mursi war wegen Beteiligung an gewalttätigen Vorfällen während der Revolte gegen den damaligen Staatschef Husni Mubarak im Jahr 2011 zum Tode verurteilt worden.

