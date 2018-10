Buenos Aires (AFP) Weil sie uralten Baumbestand in wenigen Tagen vernichten, müssen nun die Biber in Feuerland dran glauben: Zehn auf die Biberjagd spezialisierte Trapper sind in Patagonien am Südzipfel von Argentinien und Chile unterwegs, um den unerwünschten Nagern zu Leibe zu rücken, wie die Behörden am Montag mitteilten.

