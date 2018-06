Berlin (dpa) - Das geplante Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge an Autobahn-Tankstellen nimmt laut einem Zeitungsbericht immer deutlicher Gestalt an. Hersteller wie Daimler, BMW und VW führten inzwischen Gespräche mit Tank & Rast, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf Branchenkreise. Ziel sei der Aufbau eines bundesweiten Netzes an Ladepunkten bis 2018. Das bisher recht dünne Ladenetz gilt neben der geringen Reichweite und dem vergleichsweise hohen Kaufpreis als größtes Hemmnis für einen Durchbruch von Elektroautos in Deutschland.

