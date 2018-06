Shanghai (AFP) Der chinesische Kupferdrahthersteller Anhui Xinke New Materials Company will den US-Filmproduzenten Voltage Pictures übernehmen. Anhui Xinke bietet 2,39 Milliarden Yuan (324 Millionen Euro) für einen 80-Prozent-Anteil am Voltage-Eigentümer Midnight Investments, wie Unternehmen am Dienstag in einer Mitteilung an die Börse von Shanghai bekanntgab. Die Zahlung solle in bar erfolgen.

