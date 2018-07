Essen (AFP) Das Essener Landgericht verhandelt in der nächsten Woche über die Klage eines Kleinbauers aus Peru, der den Energiekonzern RWE wegen der Folgen der Klimaerwärmung für seine peruanische Heimatregion in Regress nehmen will. In dem Zivilprozess fordert der Bauer Saúl Luciano Lliuya nach Gerichtsangaben vom Dienstag, dass RWE die Kosten für künftige Schutzmaßnahmen vor angeblich klimabedingten Schäden an seinem Haus übernimmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.