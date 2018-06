Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk hat zusammen mit 15 anderen Verbänden und Nichtregierungsorganisationen die Einführung bundeseinheitlicher Qualitätsstandards für Kindertagesstätten verlangt. Anlässlich der Vorstellung des Zwischenberichts von Bund, Ländern und Kommunen zur Kita-Qualität am Dienstag forderten die Verbände in einer Erklärung dringende Verbesserungen etwa beim Personalschlüssel. Insgesamt seien in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von fünf Milliarden Euro pro Jahr nötig, um die Qualität der Kitas zu steigern.

