Köln (AFP) Im Ringen um die verlustreiche Supermarktkette Kaiser's Tengelmann haben Rewe und Edeka eine wichtige Hürde genommen. Beide Unternehmen einigten sich darauf, welche Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Berlin Edeka an Rewe weiterreichen wird, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Verhandlungskreisen erfuhr. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Schlichtungsvereinbarung, die vor drei Wochen unter Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) getroffen worden war.

