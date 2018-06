Genf (AFP) Auch in der Schweiz müssen Geflügelhalter wegen der Vogelgrippe ihre Tiere nun vorwiegend in Ställen betreuen. Ab Mittwoch dürften die Vögel landesweit nur noch in geschlossenen Ställen gefüttert und getränkt werden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen am Dienstag mit. Sei dies nicht möglich, müssten die Tiere ganz in geschlossenen Räumen oder "in Stallsystemen mit einem dichten Dach und seitlichen Begrenzungen" untergebracht werden.

