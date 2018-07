Berlin (SID) - Diskuswerfer Robert Harting (32) bereitet sich mit einem neuen Trainer auf die nächste Leichtathletik-WM 2017 in London vor. Mit Marko Badura will der dreimalige Weltmeister nach seiner schweren Knieverletzung und dem Rückschlag bei den Olympischen Spielen in Rio zurück zu alter Stärke finden. Auch seine Ehefrau Julia Harting wird in Zukunft von Badura betreut. Olympiasieger Christoph Harting, Roberts jüngerer Bruder, trainiert dagegen weiter bei Torsten Lönnfors.

"Die Umstrukturierung ist ein interessanter Prozess und ich fühle mich hierbei sehr wohl. Endlich kann ich befreit auftrainieren", sagte Robert Harting. Die Auflösung der gemeinsamen Trainingsgruppe sei eine Konsequenz unterschiedlicher Philosophien.

"Entscheidend ist immer, dass man genau das tut, was notwendig ist, um die Leistungsfähigkeit herzustellen. Alle in der Gruppe haben jetzt ein Weltklasse-Niveau und es entstehen auch Konkurrenzsituationen", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Robert und Julia Harting: "Wenn man dann nicht zu 100 Prozent dieselbe Trainingsphilosophie hat, kann man sich nicht mehr gegenseitig pushen. Wir haben alles gegeben, aber am Ende können wir nur durch die Trennung Leistungsfähigkeit generieren. Deswegen halten wir es für den notwendigen Schritt."

Badura, der zuletzt für das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig gearbeitet hat und verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung der DLV-Diskuswerfer war, wird ab Januar 2017 zudem neuer Diskus-Bundestrainer der Männer.

Der bisherige Weltrekordler Jürgen Schult soll sich im neuen Olympiazyklus auf die Tätigkeit als Leitender Bundestrainer des Wurf-/Stoßbereiches konzentrieren.