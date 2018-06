Stockholm (AFP) Mehr als 30 Jahre nach der Ermordung des schwedischen Regierungschefs Olof Palme soll ein Star-Staatsanwalt neuen Schwung in die Ermittlungen bringen. Krister Petersson zeigte sich am Dienstag in einer ersten Reaktion "geehrt" und versprach, die neue Aufgabe ab Februar "mit aller Energie" in Angriff zu nehmen. Der Staatsanwalt hat in den vergangenen Jahren mehrere aufsehenerregende Ermittlungen geleitet, unter anderem die zum Mord an Außenministerin Anna Lindh 2003.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.