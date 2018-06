Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat am Dienstag die islamistische Gruppierung Die wahre Religion (DWR) verboten. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, begannen am frühen Morgen zeitgleich Razzien in zehn Bundesländern, darunter in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg. Durchsucht wurden demnach rund 200 Ziele.

