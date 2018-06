Berlin (dpa) - Von dem Supermond-Spektakel ist in den meisten Teilen Deutschlands nicht viel zu sehen gewesen. Wolken verdeckten vielerorts den Blick auf das Phänomen am Nachthimmel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts erklärte. Richtung Südosten war es mit größeren Wolkenlücken in der Nacht am längsten klar, ganz im Süden behinderte Hochnebel die Sicht. Der Effekt des Vollmondes sei aber sowieso bei Mondaufgang am größten gewesen. Am besten war die Sicht demnach in der Südhälfte Brandenburgs, in Sachsen, in Teilen Thüringens, Bayerns und Baden-Württembergs.

