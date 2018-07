Sydney (AFP) Beim Schnorcheln am Great Barrier Reef sind zwei ältere französische Touristen ums Leben gekommen. Mitarbeiter des Tauchunternehmens Passions of Paradise hätten am Mittwoch die im Wasser treibenden leblosen Körper des Mannes und der Frau vor Michaelmas Cay, einer Sandinsel in der Nähe der nordostaustralischen Stadt Cairns, entdeckt, erklärte der Chef des Unternehmens, Scotty Garden. Vergeblich sei noch versucht worden, die beiden etwa 70 Jahre alten Urlauber zu reanimieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.