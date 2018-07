München (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat Hassbotschaften im Internet als Gift der sozialen Medien bezeichnet. "Sie verbreiten sich wie Gift in einer Gemeinschaft, die wir soziale Medien nennen, weil sie eigentlich dazu gedacht waren, Menschen in Kommunikation miteinander zu bringen", sagte Bedford-Strohm in seiner Predigt in München zum Buß- und Bettag am Mittwoch laut EKD.

