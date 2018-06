Düsseldorf (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Barack Obama haben sich in einem gemeinsamen Zeitungsbeitrag für eine engere bilaterale Zusammenarbeit und einen weltweiten Freihandel ausgesprochen. Die "Wirtschaftswoche" veröffentlichte am Mittwoch Auszüge des gemeinsamen Artikels, der in der neuen Ausgabe der Zeitschrift erscheinen soll. "Eine Rückkehr in eine Welt vor der Globalisierung wird es nicht geben", schreiben Merkel und Obama darin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.