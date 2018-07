Berlin (AFP) Menschen mit Migrationshintergrund werden als Wähler in Deutschland zunehmend wichtiger. Deshalb sollten die Parteien diese unterschiedlichen Gruppen stärker berücksichtigen, empfiehlt der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Studie.

