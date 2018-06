Berlin (AFP) US-Präsident Barack Obama ist zum letzten Deutschland-Besuch seiner Amtszeit eingetroffen. Die Präsidenten-Maschine Air Force One landete am Mittwochabend in Berlin. Dort wollte Obama später mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Abend essen, für Donnerstag sind politische Gespräche und eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

