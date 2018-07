Oslo (SID) - Deutschlands WM-Qualifikationsgegner Norwegen hat seinen Fußball-Nationaltrainer Per-Mathias Högmo mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Das gab der norwegische Verband am Mittwochvormittag bekannt. In der Mitteilung heißt es: "Per-Mathias Högmo und der norwegische Fußballverband haben sich einvernehmlich darüber verständigt, dass Högmo als Nationaltrainer aufhört." Unter dem 56-Jährigen holte das Landslaget aus vier Spielen in der Qualifikationsgruppe C lediglich drei Punkte.

Der Rückstand auf Tabellenführer Deutschland beträgt bereits neun Zähler. Zuletzt hatte Norwegen am vergangenen Freitag eine 1:2-Niederlage in Tschechien kassiert. Högmo begründete seinen Rücktritt am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit dem gewachsenen Druck auf Spieler und Team. Er habe sich nicht über die Mannschaft stellen wollen, sagte der Coach, der seit September 2013 im Amt war. Sein Gehalt für 2017 in Höhe von umgerechnet rund 440.000 Euro soll Högmo jedoch ungeachtet der Trennung bekommen, teilte der Verband mit.

Als Kandidaten auf die Nachfolge Högmos gelten unter anderen der ehemalige Trainer des 1. FC Köln, Stale Solbakken (derzeit beim FC Kopenhagen unter Vertrag), die früheren schwedischen Nationaltrainer Lars Lagerbäck und Erik Hamrén sowie Kare Ingebrigtsen von Norwegens Meister Rosenborg Trondheim.