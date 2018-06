Mailand (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet das nächste WM-Qualifikationsspiel erst am 26. März 2017 in Aserbaidschan. Das neue Jahr beginnt mit dem Länderspiel am 22. März in Dortmund gegen England, es ist gleichzeitig das Abschiedsspiel für Weltmeister Lukas Podolski. - Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im Überblick:

2017

22. März 2017: Deutschland - England in Dortmund (20.45, übertragender Sender noch offen)

26. März 2017, WM-Quali: Aserbaidschan - Deutschland (18.00/RTL)

10. Juni 2017, WM-Quali: Deutschland - San Marino (20.45/RTL)

17. Juni bis 2. Juli 2017: Confed-Cup in Russland (Deutschland als Weltmeister qualifiziert)

1. September 2017, WM-Quali: Tschechien - Deutschland (20.45/RTL)

4. September 2017, WM-Quali: Deutschland - Norwegen (20.45/RTL)

5. Oktober 2017, WM-Quali: Nordirland - Deutschland (20.45/RTL)

8. Oktober 2017, WM-Quali: Deutschland - Aserbaidschan (20.45/RTL)