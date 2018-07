Berlin (dpa) - Kurz nach der Ankunft von Barack Obama in Berlin ist Kanzlerin Angela Merkel mit dem scheidenden US-Präsidenten zusammengetroffen. Obama hatte sie zum Auftakt seines bis Freitag dauernden Abschiedsbesuches in Berlin ins Hotel Adlon zu einem Abendessen in privater Atmosphäre eingeladen. Offiziell empfängt Merkel Obama morgen Nachmittag im Kanzleramt zu politischen Beratungen.

