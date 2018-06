Doha (SID) - WADA-Präsident Craig Reedie hat sich für den Zeitpunkt der Schließung des Anti-Doping-Labors in Doha entschuldigt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hatte am Montag angekündigt, das Labor für vier Monate zu schließen. In dieser Woche nehmen in Doha über 1000 Offizielle an der Generalversammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees ANOC in Doha teil.

"Ich entschuldige mich, dass es so passierte. Es war so nicht beabsichtigt", sagte Reedie am Mittwoch. Der Schotte, dessen Wiederwahl am Sonntag in Montreal auf dem Programm steht, fügte an. "Ich hatte angeordnet, dass der Prozess am vergangenen Mittwoch, 9. November, abgeschlossen sein sollte. Ich habe gehofft, dass alles beendet sein würde, bevor die Generalversammlung beginnt."

Die Delegationen aus Spanien und aus dem Südsudan sowie das einflussreiche IOC-Mitglied Scheich Ahmad Fahad Al-Sabah, Unterstützer von Thomas Bach bei dessen Wahl zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitee (IOC) im Jahr 2013, schlugen Alarm. "Ich bin wirklich verärgert über den zeitlichen Ablauf des Prozesses", sagte Al-Sabah. Man habe zuvor zu dem Thema "weder etwas gesehen noch gehört".

Al-Sabah wetterte auch, dass es nicht das erste Mal sei, dass Offizielle der Olympischen Bewegung durch die WADA kurzfristig in Verlegenheit gebracht worden sein. "Da gab es auch Fragen um die Veröffentlichung des McLaren-Reports und es ist wieder ähnlich hier in Doha", betonte Al-Sabah.

Auch der McLaren-Report zum Staatsdoping in Russland der WADA war erst kurz vor dem Start der Sommerspiele in Rio veröffentlicht worden und hatte zu einer tiefgreifenden Debatte um einen Komplett-Ausschluss Russlands von den Rio-Spielen geführt.