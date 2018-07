Marrakesch (AFP) Mehr als 360 multinationale Konzerne, die meisten aus den Vereinigten Staaten, haben den künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Einhaltung des UN-Klimaschutzabkommens aufgerufen. "Wir, Mitglieder der Geschäfts- und Investorengemeinde in den USA, bekräftigen unser tiefgehendes Engagement, durch die Umsetzung des historischen Abkommens von Paris auf den Klimawandel zu reagieren", heißt es in dem unter anderem von Hewlett Packard, Hilton, Nike und Mars unterzeichneten Schreiben an Trump.

