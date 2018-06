Peking (AFP) Der schwedische Verpackungshersteller Tetra Pak muss in China eine Millionenstrafe zahlen. Das Unternehmen habe seine "dominante Stellung auf dem Markt" genutzt, um die Zusammenarbeit von Zulieferern mit Konkurrenten zu erschweren, teilte die chinesische Behörde für Handel und Industrie mit. Tetra Pak erklärte, sich stets an die Regeln gehalten zu haben. Das Unternehmen wollte gegen die Strafzahlung von 668 Millionen Yuan (92 Millionen Euro) aber auch nicht in Berufung gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.