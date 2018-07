Hamburg (AFP) In Hamburg beschäftigt Medienberichten zufolge ein Fall von mutmaßlicher schwerer Kindesmisshandlung die Behörden. Ein bisher unbekanntes Paar habe am Sonntag ein etwa vierjähriges Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Notfallpraxis gebracht, berichteten die Zeitungen "Hamburger Abendblatt" und "Hamburger Morgenpost" am Donnerstag. Das Paar sei geflohen, bevor die von Ärzten alarmierte Polizei vor Ort eingetroffen sei.

