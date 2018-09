Berlin (AFP) CDU und FDP in Berlin vermissen in dem von SPD, Linkspartei und Grünen präsentierten Koalitionsvertrag für die künftige Regierung in der Bundeshauptstadt Zeichen für einen Neuanfang. Das Bündnis scheitere am eigenen Anspruch, Signale des Aufbruchs zu setzen, sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Donnerstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der Berliner FDP-Fraktionscehf Sebastian Czaja kritisierte, das Abkommen stehe nicht für "Aufbruch und Innovation".

