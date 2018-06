Berlin (AFP) Zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums in der EU hat Frankreichs Premierminister Manuel Valls Deutschland zu mehr Investitionen aufgefordert. Eine Wachstumspolitik könne sich nicht darauf beschränken, die Lohnkosten und das staatliche Defizit zu begrenzen, sagte Valls am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Berlin.

