Berlin (AFP) Siemens will ab 2019 auch in Deutschland Hybrid-Lastwagen mit Strom aus Oberleitungen auf die Straße bringen. Für einen Feldversuch solle die nötige Infrastruktur nach bisheriger Planung bis Ende 2018 aufgebaut werden und danach könne der Praxistest beginnen, sagte Siemens-Manager Hasso Georg Grünjes am Donnerstag in Berlin. Das Ausschreibungsverfahren sei bereits abgeschlossen; über die Vergabe des Feldversuchs entscheide das Bundesumweltministerium als Fördermittelgeber.

