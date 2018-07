Pristina (dpa) - Die Polizei im Kosovo will einen terroristischen Anschlag auf das WM-Qualifikationsspiel zwischen Albanien und Israel am 12. November verhindert haben. Dabei seien bis heute 19 mutmaßliche islamistische Terroristen festgenommen worden, berichtet die Polizei. Es habe sich um unabhängig voneinander operierende bewaffnete Gruppen gehandelt, die gleichzeitig Anschläge im Kosovo und auf das Fußballspiel in der Nähe der albanischen Hauptstadt Tirana geplant hätten. Die vereitelten Anschläge sollen von Islamisten aus Syrien koordiniert worden sein.

