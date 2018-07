Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss wohl auch am Freitag gegen RB Leipzig (20.30 Uhr/Sky) auf seinen Kapitän Lars Bender verzichten. "Bei Lars wird es zwar besser, ich denke aber, dass er uns gegen Leipzig noch nicht zur Verfügung stehen wird", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt am Donnerstag. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler Bender laboriert noch immer an einer Fersenverletzung, die er sich vor knapp zwei Woche zugezogen hat.

Entwarnung gab Schmidt bei Charles Aranguiz. Der chilenische Nationalspieler, der vergangene Woche im WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien (0:0) wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werde musste, sei "topfit".