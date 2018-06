Berlin (dpa) - Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat Kanzlerin Angela Merkel als Partnerin in der internationalen Politik gewürdigt. Merkel stehe für große Glaubwürdigkeit, die Deutschen sollten sie wertschätzen, sagte Obama in einem aufgezeichneten Interview mit dem "Spiegel" und der ARD. Er schätze Merkel als Partnerin. Ähnlich hatte sich Obama schon bei früheren Treffen mit der Kanzlerin geäußert. Das Interview soll am Abend nach der ARD-"Tagesschau" ausgestrahlt werden.

