Berlin (dpa) - Anna Maria Mühe und Devid Striesow sind für ihre schauspielerischen Leistungen mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Mühe nahm die Auszeichnung am Abend in Berlin für ihre Rolle in dem ARD-Film "Die Täter - Heute ist nicht alle Tage" entgegen. In dem Film spielt sie die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Mühe war sichtlich bewegt. Striesow nahm den Preis für seine Rolle in dem Kinofilm "Ich bin dann mal weg" entgegen, der Verfilmung von Hape Kerkelings Pilger-Bestseller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.