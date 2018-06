Berlin (dpa) - Trotz der unsicheren Lage in ihrer Heimat sind gut 12 000 Afghanen zur Ausreise aus Deutschland aufgefordert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Zur Begründung hieß es, in den großen Zentren Afghanistans sei die Sicherheit garantiert. Ein Teil der Ausreisepflichtigen dürfte das Land freiwillig verlassen, andere werden mutmaßlich Abschiebehindernisse geltend machen. Wenige dürften tatsächlich abgeschoben werden. Abschiebungen von Afghanen sind umstritten, weil es am Hindukusch immer wieder zu Anschlägen der Taliban kommt.

