Den Haag (AFP) Nach einer anonymen Warnung über eine Bedrohung am Rotterdamer Flughafen haben schwer bewaffnete Militärpolizisten in schwarzen Kampfuniformen das Gelände am Donnerstag abgesichert und durchsucht. Die mit Maschinengewehren und schusssicheren Westen ausgerüsteten Polizisten kontrollierten Autos und Busse bei der Ankunft am Flughafen, wie niederländische TV-Sender berichteten.

