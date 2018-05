Taipeh (AFP) Tausende Menschen haben in Taiwan gegen die geplante Zulassung der Homo-Ehe in dem Inselstaat demonstriert. In weiß gekleidet versammelten sie sich am Donnerstag vor dem Parlament, in dem ein Ausschuss über den entsprechenden Gesetzentwurf beriet. Taiwan wäre das erste asiatische Land, in dem die Homo-Ehe zugelassen werden könnte.

