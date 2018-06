Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat ein "entschiedenes Vorgehen" gegen die steigende Zahl rassistischer Straftaten und anderer hassmotivierter Delikte gegen Minderheiten in Deutschland gefordert. Allein in diesem Jahr habe es mehr als 1800 Straftaten gegen Flüchtlinge gegeben, die "systematisch erfasst" und "konsequent strafrechtlich verfolgt" werden müssten, sagte der neue Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, der Nachrichtenagentur AFP in seinem ersten Interview seit seinem Amtsantritt Anfang September.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.