Stuttgart (AFP) Auf einer Baustelle in Stuttgart ist ein Arbeiter offenbar von einem Gabelstapler überrollt und getötet worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der baden-württembergischen Landeshautstadt am Freitag mitteilten, machte sich das Fahrzeug an einer abschüssigen Stelle selbstständig und rollte rückwärts eine Rampe hinunter. Dort sei der 41-jährige Mann offenbar überrollt worden und ums Leben gekommen.

