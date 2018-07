Köln (AFP) Im Dauerstreit um die verlustreiche Supermarktkette Kaiser's Tengelmann haben sich Edeka und Rewe auf einen Kaufpreis für die Filialen in Berlin geeinigt. Dies teilte Rewe am Freitag in Köln mit. Bis zum 2. Dezember solle nun ein Kaufvertrag "endverhandelt" werden, das hätten beide Parteien verbindlich verabredet.

