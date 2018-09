Aachen (AFP) Ohne jeden Skrupel hat ein Krimineller in einem Aachener Krankenhaus einen blinden Patienten beraubt. Das 70-jährige Opfer und der unbekannte Täter waren zusammen in einen Aufzug eingestiegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sich die Tür geschlossen hatte, schrie der Räuber den Erblindeten nach dessen Schilderung mit den Worten an: "Geld her, oder ich schlage dich zusammen."

