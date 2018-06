Köln (SID) - Der VfL Osnabrück hat den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Im Topspiel des 15. Spieltags beim VfR Aalen kam das Team von Trainer Joe Enochs am Freitag nur zu einem 1:1 (1:1) und bleibt damit einen Zähler hinter Spitzenreiter MSV Duisburg, der am Samstag beim FSV Frankfurt antritt.

Jules Reimerink (23.) hatte die Aalener Führung durch Robert Müller (12.) ausgeglichen. Aalen klettert durch den Punktgewinn vorerst auf Rang drei, direkt dahinter liegt Fortuna Köln, das den abstiegsbedrohten FSV Zwickau mit 2:1 (2:0) schlug. Die Fortuna war durch einen Doppelschlag von Hamdi Dahmani (9./12.) in Führung gegangen, Jonas Nietfeld (55.) glückte nur noch der Anschlusstreffer.

Im dritten Spiel des Tages schaffte Preußen Münster durch einen 4:0 (3:0)-Kantersieg gegen Rot-Weiß Erfurt einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Nach Treffern von Michele Rizzi (15.), Tobias Warschewski (42.), Amaury Bischoff (59., Foulelfmeter) und einem Eigentor von Mario Erb (32.) verbesserten sich die Münsteraner mit ihrem vierten Saisonsieg auf Tabellenplatz 18.