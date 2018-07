Hamburg (SID) - Erneute Turbulenzen beim krisengeschüttelten Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV: Wie der Klub am Freitagabend bestätigte, wird Marketing-Vorstand Joachim Hilke die Hanseaten schon zum Jahresende verlassen. Der noch bis zum 30. Juni 2018 laufende Vertrag des 49-Jährigen wird vorzeitig aufgelöst.

Hilke zieht damit offenkundig die Konsequenzen aus der sportlichen Krise und den strukturellen Problemen bei den Norddeutschen. "Die letzten drei Jahre waren insgesamt sehr intensiv und haben insbesondere in meinem privaten Umfeld Spuren hinterlassen", wird der Wirtschaftsmanager in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Hilke gehörte der HSV-Führungsetage seit 2011 an.

Der Abschied Hilkes verschärft die Auflösungserscheinungen beim sieglosen Liga-Letzten. Erst kürzlich hatten auch HSV-Stiftungsgeschäftsführer Stefan Wagner und Mediendirektor Jörn Wolf beim HSV ihren Hut genommen.