Berlin (SID) - Der digitale TV Sender ZDFinfo widmet sich am Sonntag (18.45 Uhr) in seiner Sendung "Ost-Fußball im Ausverkauf - die Deals der Wendejahre" den ersten Transfers von Fußballspielern aus dem Osten in die Bundesliga. Besonders der frühere Manager Reiner Calmund von Bayer Leverkusen tat sich bei der Jagd auf die Top-Spieler der DDR hervor, ehe er von Bundeskanzler Helmut Kohl gestoppt wurde.

Der Film stammt von Wolf-Christian Ulrich und wird in der Reihe "Geschichte treffen" gezeigt. Die Dauer der TV-Reportage beträgt 44 Minuten.