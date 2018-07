Köln (SID) - Aufsteiger RB Leipzig kann erstmals in seiner Vereinsgeschichte zumindest für einen Tag Platz eins in der Tabelle der Fußball-Bundesliga einnehmen. Dafür reicht der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl im Spiel bei Bayer Leverkusen schon ein Punkt. Los geht's um 20.30 Uhr.

Jürgen Kramny gibt sein Debüt als Trainer des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld. Im ersten Spiel unter dem erst am Dienstag vorgestellten Chefcoach trifft der Tabellenvorletzte ab 18.30 Uhr auf den 1. FC Heidenheim. Die weiteren Freitagsspiele lauten 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers und VfL Bochum - Eintracht Braunschweig.

Bei der Schach-WM in New York steht die sechste Partie zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Herausforderer Sergei Karjakin an. Bislang hatte der Weltmeister aus Norwegen große Probleme, einen Weg gegen den russischen Defensivkünstler zu finden.