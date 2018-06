München (SID) - Die schnellsten Ski-Rennläufer fahren in diesem Winter zum Weltcup-Auftakt nicht nach Nordamerika. Nach den Speed-Rennen im kanadischen Lake Louise (26./27. November) hat der Internationale Skiverband FIS auch den Weltcup in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado wegen Schneemangels und zu warmer Temperaturen abgesagt.

Als Ersatzort ist das französische Val d'Isère im Gespräch. Ursprünglich sollten in Beaver Creek auf der berüchtigten "Raubvogel"-Piste von 2. bis 4. Dezember eine Abfahrt, ein Super-G und ein Riesenslalom stattfinden.

Gesichert sind dagegen die Frauen-Rennen am 26./27. November in Killington (US-Bundesstaat Vermont). Dort peilt Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (Kreuth) ihr Comeback nach verletzungsbedingter Pause an. Ein Riesenslalom und ein Slalom stehen auf dem Programm.