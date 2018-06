Kuala Lumpur (dpa) - Zehntausende Menschen haben in Malaysia gegen die Regierung demonstriert, die in einen Korruptionsskandal verwickelt ist. Die Demonstranten verlangten den Rücktritt von Ministerpräsident Najib Razak. Der Regierungschef hält sich im Moment beim APEC-Gipfel der Pazifikanrainerstaaten in Peru auf. Bei dem Korruptionsskandal geht es um mehr als drei Milliarden US-Dollar, die aus einem Staatsfonds verschwunden sind. Millionenbeträge auf seinen persönlichen Konten erklärte Najib als Spenden aus Saudi-Arabien. In Singapur, der Schweiz und den USA laufen in dem Fall Ermittlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.