Riad (AFP) Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen will für 48 Stunden die Waffen schweigen lassen. Die zweitägige Feuerpause werde am Samstagmittag um 12.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MEZ) beginnen, hieß es in einer Erklärung der Koalition, die die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Die Feuerpause kann demnach verlängert werden, wenn auch die Huthi-Rebellen die Waffen schweigen lassen und Hilfslieferungen in belagerte Städte wie Taes erlauben.

