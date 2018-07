Neumünster (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die Länder aufgefordert, mehr Polizisten einzustellen. Der Bund erhöhe sein Personal innerhalb von fünf Jahren um 20 Prozent, sagte de Maizière auf einem Parteitag der schleswig-holsteinischen CDU in Neumünster. Dies sei eine gute Vorlage. De Maizière appellierte auch an die Länder, entschlossen gegen Wohnungseinbrüche vorzugehen. Deren Zahl sei in den letzten Jahren besorgniserregend gestiegen. Er sprach sich für eine härtere Bestrafung mit einem Jahr Mindeststrafe aus.

