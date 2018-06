Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sieht die Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), im nächsten Jahr wieder anzutreten, als Ansporn für einen politischen Wechsel. "Nach zwölf Jahren im Amt ist die Luft wirklich raus", erklärte Barley am Sonntagabend in Berlin. "Angela Merkel hat keine Antworten auf die wirklichen Probleme und Sorgen der Menschen in unserem Land."

